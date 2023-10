SALERNO, E’ ARRIVATA LA NAVE GEO BARENTES CI SONO 256 MIGRANTI

E’ entrata nel porto di Salerno la nave Geo Barents, che ha soccorso in mare 258 migranti. Predisposti i servizi di ordine pubblico e l’identificazione da parte del questore di Salerno Giancarlo Conticchio. Si tratta del 32esimo sbarco che avviene in città: il primo con il neo prefetto Francesco Esposito.

«Salerno saprà dare un’accoglienza umana», ha dichiarato Esposito che sabato mattina, negli uffici di piazza Amendola, ha presieduto per la prima il vertice con forze dell’ordine, Comune di Salerno e associazioni di volontariato per mettere a punto tutti gli aspetto.

A bordo ci sarebbero ventisette minori non accompagnati. Dieci saranno accolti nella struttura nel centro storico, diventata casa accogliente per i più piccoli. Per gli altri, invece, è stata trovata collocazione in provincia. Non si conoscono le condizioni di salute dei migranti.

