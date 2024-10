SALERNO, ESPULSI TRE GEORGIANI AVEVANO MESSO A SEGNO DEI COLPI

Nella giornata del 21 ottobre tre georgiani sono stati espulsi dal territorio nazionale a Salerno: erano stati arrestati in flagrante durante un furto di merce in un esercizio commerciale con sede in Amalfi lo scorso primo ottobre.

Salerno, tre georgiani espulsi dal territorio nazionale

In data 21 ottobre u.s. la Polizia di Stato ha proceduto, all’atto della scarcerazione, all’esecuzione dell’espulsione dal territorio nazionale di tre cittadini georgiani mediante accompagnamento presso il Centro di Permanenza Temporanea di Potenza. I tre soggetti extracomunitari erano stati arrestati, in flagranza di reato, da militari dell’Arma dei Carabinieri, il 1° ottobre u.s., per il furto di merce in un esercizio commerciale con sede in Amalfi (SA). Tali provvedimenti si inseriscono nel quadro dell’azione mirata di prevenzione finalizzata all’aumento della sicurezza urbana