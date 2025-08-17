SALERNO, FAMIGLIA IN VACANZA FA ARRESTARE I LADRI ATTRAVERSO LE TELECAMERE

Un furto studiato nei dettagli si è trasformato in un clamoroso flop per una coppia di ladri georgiani, arrestati la scorsa notte a Pastena. Intorno all’una, i due si erano introdotti in un appartamento in una traversa di via Rocco Cocchia, approfittando dell’assenza dei proprietari partiti per le vacanze. Per non destare sospetti avevano persino oscurato gli spioncini degli altri appartamenti sul pianerottolo, agendo convinti di poter svaligiare la casa indisturbati.

Ma la tecnologia li ha traditi: i proprietari, attraverso le telecamere interne, avrebbero notato movimenti sospetti e allertato i Carabinieri. All’arrivo della pattuglia, i due hanno tentato una disperata fuga sul terrazzo dell’ultimo piano, ma sono stati immediatamente bloccati e ammanettati. Per loro si aprono ora le porte del carcere, mentre l’episodio rilancia l’allarme furti nei quartieri della città.

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

