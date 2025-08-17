17 Agosto 2025

SALERNO, FAMIGLIA IN VACANZA FA ARRESTARE I LADRI ATTRAVERSO LE TELECAMERE

admin 17 Agosto 2025

Un furto studiato nei dettagli si è trasformato in un clamoroso flop per una coppia di ladri georgiani, arrestati la scorsa notte a Pastena. Intorno all’una, i due si erano introdotti in un appartamento in una traversa di via Rocco Cocchia, approfittando dell’assenza dei proprietari partiti per le vacanze. Per non destare sospetti avevano persino oscurato gli spioncini degli altri appartamenti sul pianerottolo, agendo convinti di poter svaligiare la casa indisturbati.
Ma la tecnologia li ha traditi: i proprietari, attraverso le telecamere interne, avrebbero notato movimenti sospetti e allertato i Carabinieri. All’arrivo della pattuglia, i due hanno tentato una disperata fuga sul terrazzo dell’ultimo piano, ma sono stati immediatamente bloccati e ammanettati. Per loro si aprono ora le porte del carcere, mentre l’episodio rilancia l’allarme furti nei quartieri della città.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

ASCEA, NOTTE DI TERRORE PER UN RAGAZZO

admin 16 Agosto 2025
img_4952-1

POLICASTRO BUSSENTINO,DUE MORTI IN POCHE ORE

admin 15 Agosto 2025
img_4931-1

AGROPOLI,ROGO ALLE GINESTRE HA MESSO PAURA

admin 14 Agosto 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

img_4984-1

US AGROPOLI TORNA L’ATTACCANTE VITELLI

admin 17 Agosto 2025
salernitana

STASERA ESORDISCE LA SALERNITANA IN COPPA ITALIA NEL DESERTO DELL’ARECHI

admin 17 Agosto 2025
CRONACA

SALERNO, FAMIGLIA IN VACANZA FA ARRESTARE I LADRI ATTRAVERSO LE TELECAMERE

admin 17 Agosto 2025
CRONACA

ASCEA, NOTTE DI TERRORE PER UN RAGAZZO

admin 16 Agosto 2025
cronaca

AGROPOLI, L’EX CALCIATORE ANTONIO ALTOBELLO FA GUERRA AGLI USA DEL SUO FORNO PRZZI RADDOPPIATI PER

admin 16 Agosto 2025