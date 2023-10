SALERNO, FIAMME AL PRIMO PIANO DELL’EX TRIBUNALE

Sono state evaquate circaq 5o persone. Vigili del fuoco in azione all’interno dell’ex Tribunale di Salerno. I caschi rossi sono dovuti intervenire in quello che è stato per tanti anni il Palazzo di Giustizia della città a causa di un incendio. Le fiamme hanno interessato il primo piano della struttura.

A causa proprio del rogo è stato necessario procedere allo sgombero dell’intero edificio nel quale, in quel momento, vi erano circa 50 persone. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area interessata. Ancora da accertare le cause che hanno prodotto l’incendio

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...