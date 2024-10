SALERNO, FURGONE IN FIAMME PAURA TRA I RESIDENTI

Alle 23 di ieri sera i Vigili del Fuoco di Salerno sono intervenuti su una segnalazione di incendio di rifiuti a Torrione, in via Enrico Moscati, che però si è poi rivelato essere un furgone in fiamme. Sul posto i caschi rossi hanno trovato un monovolume a fuoco la cui parte anteriore, vano motore e cruscotto, sono andati completamente distrutti. Probabili cause accidentali, in quanto il mezzo sembra fosse parcheggiato da non molto tempo. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Non ci sono stati altri danni alle auto vicine e ai palazzi.

