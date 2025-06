SALERNO, FURTI A RAFFICA OVUNQUE DUE ARRESTI DELLA SQUADRA MOBILE

Colpi notturni a ripetizione, vetrate infrante e casse svuotate: la Polizia di Stato di Salerno, con un blitz condotto dalla Squadra Mobile, ha eseguito nelle ultime ore una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due soggetti ritenuti i responsabili di numerosi furti aggravati commessi tra l’11 e il 28 marzo scorso ai danni di diverse attività commerciali della città.

L’ordinanza, firmata dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica, prevede per uno dei due indagati la custodia cautelare in carcere, mentre per l’altro gli arresti domiciliari.

Furti seriali e danni ingenti

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, sono partite dopo una serie di denunce presentate dai titolari di bar, pub, ristoranti, negozi di alimentari, studi medici e persino ludoteche, tutti presi di mira in orario notturno. In un caso, una delle attività commerciali è stata bersagliata due volte in pochi giorni.

I malviventi – entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici – non esitavano a spaccare vetrate, finestre e porte di ingresso, pur di accedere ai locali e sottrarre contanti e merce. In diversi episodi, oltre ai furti, si sono resi responsabili anche di indebito utilizzo di strumenti di pagamento, ricettazione ed evasione.

Videosorveglianza decisiva per identificare i responsabili

Determinante per ricostruire la scia di colpi è stata la minuziosa analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, grazie alla quale gli investigatori hanno potuto raccogliere elementi utili per collegare i due indagati a numerosi episodi di furto.

Un messaggio chiaro: tolleranza zero contro i reati predatori

Il successo dell’operazione conferma l’impegno della Questura di Salerno nel contrastare i reati predatori che danneggiano il tessuto economico cittadino, già messo a dura prova dalle difficoltà del periodo.

I due indagati dovranno ora rispondere di furto aggravato, ricettazione, indebito utilizzo di carte di pagamento ed evasione, in attesa di ulteriori sviluppi investigativi e del procedimento penale.

