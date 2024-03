SALERNO, FURTI DI AUTO A RIPETIZIONE

Non bastano le spese generali in costante aumento per le famiglie a Salerno. Adesso occorre far fronte anche a spese “straordinarie” come quella dell’acquisto di un’automobile, essendo queste oggetto di furti.Ormai la situazione è diventata insostenibile, le auto continuano a scomparire dal possesso dei proprietari anche dopo averla lasciata in sosta per poco più di 30 minuti per le strade di Salerno.

Non singolari le storie di cittadini che nel giro di poche settimane sono state costrette a comprare l’auto per ben due volte, entrambe le precedenti rubate. A farne le spese sono soprattutto i residenti delle zone centrali, a ridosso di via Carmine e di piazza San Francesco. Niente scoraggia l’azione indisturbata di bande di delinquenti che agiscono tra il pomeriggio fino a notte inoltrata, provocando furti di auto o pezzi di esse. La sicurezza non fa passi in avanti, il problema sembra non sussistere. Ormai la città è rimasta senza controllo.

