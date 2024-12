SALERNO, FURTI NEI SUPERMERCATI ARRESTATI PADRE E FIGLIO

I furti sono stati commessi: il 6 novembre presso il supermercato “MD discount” situato in via Irno; il 7 novembre alla “Macelleria Il Buongustaio” in via Onofrio Galdieri; il 12 novembre al “Conad City” in via Santa Margherita; di nuovo alla “Marcelleria Il Buongistaio” in via Galdieri.

ella mattina di oggi la Polizia di Stato della Questura di Salerno, attraverso la Squadra Mobile, ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo elettronico, emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno nei confronti di due uomini, padre e figlio, P.M e A.M, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio; i due sono indagati in concorso per cinque furti aggravati recentemente commessi, tutti in orario notturno, ai danni di esercizi commerciali, perlopiù supermercati della città di Salerno, tra il 6 e il 18 novembre scorsi. I furti sono stati commessi: il 6 novembre presso il supermercato “MD discount” situato in via Irno; il 7 novembre alla “Macelleria Il Buongustaio” in via Onofrio Galdieri; il 12 novembre al “Conad City” in via Santa Margherita; di nuovo alla “Marcelleria Il Buongistaio” in via Galdieri.

Le indagini, attivate nell’immediatezza dalla Polizia di Stato con il coordinamento della Procura della Repubblica di Salerno, hanno consentito di identificare i due uomini, rispettivamente classe 1975 e 2003, quali autori dei fatti. In particolare, l’identificazione è stata resa possibile dall’acquisizione delle immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali presi di mira, ma anche di quelli limitrofi. Talune immagini immortalano i due, non ancora con il volto coperto, nei momenti di poco precedenti alla messa in atto dei furti. Gli elementi probatori raccolti hanno trovato ulteriore riscontro nell’esecuzione della perquisizione effettuata presso il domicilio degli indagati, all’esito della quale sono stati rinvenuti diversi capi di abbigliamento indossati nei vari episodi criminosi, immortalati dalle immagini di videosorveglianza, nonché un televisore asportato in occasione di uno dei furti perpetrati.

