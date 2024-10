SALERNO, FURTO AGLI ANZIANI ARRESTATO UN GIOVANE

Truffe agli anziani a Salerno: i carabinieri hanno arrestato un 25enne.

Secondo quanto riportato dall’odierna edizione de La Città, il giovane malvivente in 42 episodi distinti ha sottratto circa 500mila euro in totale alle vittime.

Due uomini, uno di 54 anni e un altro di 25, sono stati arrestati in seguito a una complessa indagine sui reati di truffa ai danni di anziani, in cui i truffatori avrebbero utilizzato diversi stratagemmi per carpire la fiducia delle vittime. Il 54enne, arrestato dai carabinieri a Roma, è accusato di truffa aggravata, furto in abitazione, uso illecito di carta di credito e quattro casi di estorsione, con 19 episodi avvenuti tra gennaio e marzo 2023. Il 25enne, soggetto a abitazione, avrebbe compiuto 42 truffe ai danni di anziani nelle province di Salerno, Napoli, Roma, Viterbo e Caserta.

I truffatori si presentavano alle vittime come “finti nipoti” o “finti avvocati”, sfruttando le debolezze degli anziani per farsi consegnare denaro e gioielli. L’indagine ha permesso di raccogliere rivelarsi decisive, comprese intercettazioni telefoniche, immagini di videosorveglianza e accertamenti bancari, documentando un giro d’affari illecito di circa 500mila euro. Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati telefoni usati per contattare le vittime ed elenchi telefonici.

