SALERNO, GIOVANE SI ALLENA SUL TETTO DELL’AUTO IL VIDEO DIVENTA VIRALE

Un video diventato rapidamente virale mostra un uomo impegnato a fare flessioni… sul tettuccio di un’auto parcheggiata in piena Via Roma a Salerno. Con un tocco di originalità, il giovane ha usato i sostegni del portabagagli come attrezzi da palestra improvvisata. Tra sorrisi e curiosità, i passanti si sono fermati divertiti a riprendere la scena, condividendo il momento insolito sui social. Un episodio che ha portato un sorriso nel cuore del centro cittadino.

