SALERNO, GIOVANE STRANIERO ARRIVA AL PRONTO SOCCORSO MA MUORE

istero al Ruggi d’Aragona dove, nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo straniero di 22 anni è arrivato in condizioni di salute critiche, verosimilmente in stato di overdose, al pronto soccorso. Il giovane – riporta Cronache – era stato ritrovato per strada e soccorso da un’ambulanza del 118. Inizialmente è stato registrato come codice giallo, poi declassato a codice verde.

Il dramma

Dopo oltre 20 minuti di attesa, però, sarebbe stato colto da un malore e in poco tempo è deceduto. Al momento non è stato ancora identificato. Il suo corpo è stato condotto presso l’obitorio in attesa dell’arrivo di qualche familiare che potrebbe riconoscerlo.

