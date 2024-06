SALERNO, GIOVANE TROVATO MORTO A FUORNI E’ GIALLO

Dramma nella mattinata odierna, sabato 1 giugno 2024, a Salerno dove è stato trovato morto un ragazzo nei pressi della scuola elementare di Fuorni: si indaga per scoprire le cause.

Dramma a Salerno, ragazzo morto per overdose in strada

Nella mattinata odierna, sabato 1 giugno 2024, il cadavere di un ragazzo è stato trovato nei pressi della scuola elementare di Fuorni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Vopi e la Polizia di Stato. Pare che il giovane sia deceduto per situazioni ancora misteriose. Sono in corso le indagini per chiarire quanto avvenuto. Articolo in aggiornamento

