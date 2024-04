SALERNO, IL MALTEMPO MANDA IL TRAFFICO IN TILT

Prima mattinata da incubo oggi, mercoledì 17 aprile, a Salerno per gli automobilisti che percorrono la tangenziale, in direzione Nord, tra l’uscita di Mariconda e la parallela che porta verso la rotatoria del Parco Arbostella, nella zona orientale della città.

Lunghe code di auto e attese snervanti a causa innanzitutto della chiusura della rampa di uscita della Tangenziale per i lavori della messa in sicurezza del viadotto che sovrasta la statale delle Calabrie, ma anche per la pioggia battente.

Molti cittadini-automobilisti hanno contattato telefonicamente alle redazioni dei giornali e dei siti per denunciare la situazione di caos ma anche l‘assenza di agenti della polizia municipale per cercare di disciplinare la circolazione nella zona e alleviare i disagi anche per raggiungere via Allende e la litoranea.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...