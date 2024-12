SALERNO, INCIDENTE SULLA TANGEZIALE 1 FERITO

Un incidente stradale si è verificato oggi intorno alle 12:45 sull’A2, direzione nord, nei pressi del raccordo di Fratte. Tre autovetture sono rimaste coinvolte, e il bilancio dell’incidente è di quattro feriti, di cui uno in gravi condizioni.

Il ferito grave, un uomo di 47 anni, è stato estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco che sono giunti tempestivamente sul posto. Successivamente, l’uomo è stato affidato alle cure del personale del 118.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire agli operatori di ripristinare la pulizia della sede stradale e mettere in sicurezza le altre vetture coinvolte nell’incidente. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause dell’incidente.

