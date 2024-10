SALERNO, INCENDIO NEL PARCHEGGIO DELL’EUROSPIN

Un incendio si è sviluppato nel parcheggio dell’Eurospin situato nella zona industriale di Salerno, creando grande preoccupazione tra i passanti e i residenti della zona. Secondo le prime informazioni, un’auto è stata avvolta dalle fiamme, generando una colonna di fumo visibile da lontano. La scena ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini, alcuni dei quali si sono fermati per osservare quanto stava accadendo, mentre altri hanno immediatamente allertato le autorità competenti.

Le cause che hanno portato all’incendio sono ancora sconosciute, e le forze dell’ordine stanno conducendo indagini approfondite per chiarire la dinamica dell’accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi, ma al momento gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza per risalire all’origine del rogo.

Nel frattempo, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che il fuoco si propagasse ad altre vetture parcheggiate nelle vicinanze. Gli operatori hanno lavorato con rapidità e determinazione per limitare i danni e garantire la sicurezza dei cittadini presenti.

