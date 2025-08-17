SALERNO, INCIDENTE AL CENTRO TANTA PAURA

Pomeriggio di paura oggi in pieno centro a Salerno, dove una Fiat 500 ha perso il controllo travolgendo una fila di scooter parcheggiati e finendo la sua corsa contro il tavolino di un bar. Sul posto è scattato l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

La dinamica dell’incidente

L’auto, guidata da un uomo straniero, ha improvvisamente sbandato in via Roma, all’altezza di via Duomo, abbattendo diversi scooter prima di schiantarsi contro un tavolino del bar. Un cliente, seduto all’esterno del locale, è rimasto ferito nell’impatto ed è stato soccorso dalla Croce Rossa, che lo ha trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.

