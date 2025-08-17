18 Agosto 2025

SALERNO, INCIDENTE AL CENTRO TANTA PAURA

admin 17 Agosto 2025

Pomeriggio di paura oggi in pieno centro a Salerno, dove una Fiat 500 ha perso il controllo travolgendo una fila di scooter parcheggiati e finendo la sua corsa contro il tavolino di un bar. Sul posto è scattato l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

La dinamica dell’incidente

L’auto, guidata da un uomo straniero, ha improvvisamente sbandato in via Roma, all’altezza di via Duomo, abbattendo diversi scooter prima di schiantarsi contro un tavolino del bar. Un cliente, seduto all’esterno del locale, è rimasto ferito nell’impatto ed è stato soccorso dalla Croce Rossa, che lo ha trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

CRONACA

CASTELLABATE, DRAMMA DELLA STRADA MUORE STEFANO FEDERICO

admin 17 Agosto 2025

SALERNO, FAMIGLIA IN VACANZA FA ARRESTARE I LADRI ATTRAVERSO LE TELECAMERE

admin 17 Agosto 2025

ASCEA, NOTTE DI TERRORE PER UN RAGAZZO

admin 16 Agosto 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

CRONACA

SALERNO, INCIDENTE AL CENTRO TANTA PAURA

admin 17 Agosto 2025
CRONACA

CASTELLABATE, DRAMMA DELLA STRADA MUORE STEFANO FEDERICO

admin 17 Agosto 2025
salernitana

SALERNITANA FUORI DALLA COPPA ITALIA

admin 17 Agosto 2025
img_4984-1

US AGROPOLI TORNA L’ATTACCANTE VITELLI

admin 17 Agosto 2025
salernitana

STASERA ESORDISCE LA SALERNITANA IN COPPA ITALIA NEL DESERTO DELL’ARECHI

admin 17 Agosto 2025