SALERNO, INCIDENTE IN PIENO CENTRO DUE RAGAZZI CADONO DALLO SCOOTER DOPO UNO SCONTRO

Gravissimo incidente, poco dopo le 18.30, sul Corso Garibaldi, all’altezza di via De Felice. Per cause da accertare, uno scooter e un’auto si sarebbero violentemente scontrati, ma la dinamica e le cause del sinistro sono tutte da accertare.

Ad avere la peggio, le due persone che viaggiavano a bordo del motorino: uno dei malcapitati, in particolare, sbalzato dal sellino, ha fatto un volo di diversi metri prima di finire violentemente sull’asfalto. Sul posto, due ambulanze del 118 e la Polizia Municipale. Traffico in tilt.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...