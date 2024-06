SALERNO, LADRI IN CASA RUBANO TUTTO

Ladri in azione sabato sera in un appartamento di via Pio XI, nel rione Carmine di Salerno. sono entrati dal balcone, danneggiando gli infissi, e mettendo a soqquadro le stanze. Tra gli oggetti rubati figurano beni preziosi e di grande valore affettivo, tra cui un anello di fidanzamento.

Dopo aver saccheggiato l’appartamento, i ladri, che secondo alcune testimonianze avevano un accento straniero, hanno tentato un secondo colpo nello stesso edificio. Questa volta, però, i proprietari erano presenti e hanno immediatamente allertato la polizia, mettendo in fuga i malviventi.

