Nuovi furti a Salerno città, la scorsa notte: due i bar visitati dai ladri, uno in via Settimio Mobilio e un altro in via Luigi Guercio.

Gli accertamenti

Bottino magro, di poche centinaia di euro, per i malviventi che, dopo aver messo a segno i colpi, hanno fatto perdere le loro tracce. Si indaga.

