SALERNO, MINORENNE FERMATO DALLA SECURITY SCATENA UNA RISSA AL MODO

Respinto dalla sicurezza

all’ingresso di un noto locale della zona orientale Il Modo, riesce comunque ad “intrufolarsi” nella serata per poi scatenare l’inferno. La movida torna a macchiarsi di sangue e far registrare episodi censurabili che, ancora una volta, vedono protagonisti dei giovanissimi. Un minore in particolare, un ragazzino che, dopo aver perso i freni inibitori, ha dato sfogo al peggio. In tre sono finiti in ospedale dopo una maxi zuffa, di cui uno trattenuto per ulteriori accertamenti al “Ruggi”.

Altrettanti, invece, sono stati condotti in caserma per accertamenti da parte degli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno che indagano su delega della Procura per i minorenni di Salerno guidata da Patrizia Imperato. Sul caso, al momento, vige il massimo riserbo da parte degli investigatori che cercheranno di chiudere il cerchio delle loro indagini già nelle prossime ore.

Il caos è esploso nel cuore della notte, intorno alle 2.30: al “Modo” era in corso una serata danzante, programmata da tempo. Tante le persone che avevano avuto accesso all’attività del by-night fra cui tanti giovanissimi. Poi, all’improvviso, si è scatenato l’inferno: il ragazzo, dopo essere stato respinto agli ingressi dagli addetti alla sicurezza, è riuscito comunque ad entrare nel locale. Scatenando una rissa per futili motivi: uno sguardo di troppo, una parola forse indigesta. Le minacce e le parole si sono trasformate in pugni e calci. E bottigliate.

