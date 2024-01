SALERNO PIANGE IL CAPITANO DEI VIGILI LUIGI LIGUORI

Era amato da tutti, sempre con il sorriso e sempre disponibile ovunque faceva servizio.

LE PAROLE DEL SINDACO NAPOLI

Partecipiamo, con la Civica Amministrazione, al cordoglio per la prematura scomparsa di Luigi Liguori, Capitano della Polizia Municipale di Salerno. Abbracciamo i suoi cari in queste ore di straziante dolore. Giggino era un vero figlio di Salerno, fiero di appartenere alla Polizia Municipale dove ha svolto il proprio servizio alla nostra comunità con dedizione, competenza ed umanità. Era conosciuto e benvoluto da tutti per il suo sorriso e la sua disponibilità con i quali riusciva a stemperare anche i momenti di più alta tensione inevitabili quando si svolge il delicatissimo incarico del presidio di Palazzo di Città. Addio, Giggino. Resterai per sempre nei nostri cuore. Grazie

IL CORDOGLIO DELL’INTERA CITTA’

La notizia ha lasciato sgomenta tutta la comunità che lo conosceva e apprezzata. Tanti i messaggi di cordoglio, tra questi anche quello del giornalista Gabriele Bojano: “Addio a Luigi Liguori, il vigile dal sorriso buono. Mancherà molto a chi lo ha conosciuto bene e ne ha apprezzato le doti professionali e umane. Mancherà anche a quanti come me lo conoscevano solo di vista e ogni volta che lo incontravano si sentivano investiti dalla sua grande gentilezza e cordialità“.

