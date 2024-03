SALERNO, PROSEGUE LA LOTTA AI PARCHEGGIATORI ABUSIVI

Lotta ai parcheggiatori abusivi a Salerno. Tre persone sono state sanzionate nella serata di ieri in città nell’ambito delle direttive date dal Questore Giancarlo Conticchio per il controllo del territorio e il contrasto ai fenomeni di #criminalità e #illegalità diffusa, in particolare a quello dei parcheggiatori abusivi. 2 sono stati individuati in zona SanLeonardo, per loro è scattato l’ordine di allontanamento per 48 ore dal luogo del controllo e dalle zone limitrofe.

Il terzo, invece, già colpito da Daspo, è stato fermato nei pressi di Palazzo di Città e denunciato all’autorità Giudiziaria. Al servizio di controllo della #Questura di Salerno hanno collaborato Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania. In totale sono state più di 100 le persone controllate e circa 50 le autovetture. Nell’ultimo mese sono stati 10 i parcheggiatori abusivi sanzionati a vario titolo in diverse zone della città. Le attività di controllo continueranno nei prossimi giorni.

