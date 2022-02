Personale della Squadra Mobile – Sezione Criminalità Diffusa ha tratto in arresto D.M.F., di 27 anni, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, perché colto in flagranza di reato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309/90.

In particolare, il personale operante recatisi presso il domicilio dell’arrestato per la notifica di atti giudiziari, ha percepito, all’interno della abitazione, un forte odore tipico di sostanze stupefacenti quali Marijuana ed Hashish, ed in considerazione dello status giuridico del D.M.F., già agli arresti domiciliari per reati specifici, hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha avuto esito positivo in relazione al

rinvenimento di 2 buste contenenti marijuana occultate nel forno della cucina per l’essicazione, nonché di un bilancino di precisione ed altri strumenti utili al confezionamento dello stupefacente nascosti in un mobile.

Successivamente, in un centro tavolo riposto su un mobile della camera da letto, i poliziotti hanno, inoltre, rinvenuto 3 panetti di hashish per un peso lordo di grammi

244. Gli agenti della Squadra Mobile hanno quindi arrestato lo spacciatore e l’A.G. informata ne ha ordinato l’ulteriore collocazione agli arresti domiciliari, in attesa

dell’udienza di convalida.