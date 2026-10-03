SALERNO, RAGAZZA ACCOLTELLATA IN PIENO CENTRO FERMATO UN UOMO DI ARIANO IRPINO

Potrebbe esserci una svolta nelle indagini sull’accoltellamento della giovane aggredita a Salerno lo scorso 23 settembre, in largo San Tommaso d’Aquino. Un uomo originario di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, sarebbe stato rintracciato dagli investigatori sarebbe attualmente sottoposto a interrogatorio.

Si tratterebbe di C.P., la cui posizione è ora al vaglio della Squadra Mobile di Salerno, impegnata nelle indagini coordinate dalla Procura.

L’uomo sarebbe stato ascoltato dagli investigatori nell’ambito degli accertamenti avviati dopo l’aggressione della giovane, rimasta ferita durante l’episodio avvenuto nel centro storico della città.

L’interrogatorio

Al momento, tuttavia, la posizione dell’uomo resta da definire. Non risultano provvedimenti restrittivi nei suoi confronti e, allo stato, non sarebbe stato raggiunto da alcuna contestazione formale.

L’interrogatorio rappresenta quindi un passaggio investigativo finalizzato a verificare gli elementi raccolti dagli inquirenti e a ricostruire eventuali collegamenti con l’aggressione.

Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’episodio e individuare con certezza il responsabile dell’accoltellamento. Ogni valutazione sulla posizione dell’uomo resta, dunque, subordinata agli esiti dell’attività investigativa e agli eventuali successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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