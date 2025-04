SALERNO, RAPINA UNA SQUILLO ARRESTATO

Rapina a una prostituta

in un bed and breakfast a Canalone, in via Salvatore De Renzi: arrestato un 38enne tunisino. Ma dietro quest’operazione potrebbe esserci molto di più. La stazione dei carabinieri di Salerno Duomo ha eseguito nelle scorse ore l’ordinanza di custodia cautelare con accompagnamento in carcere di Kamel Messaoudi, di origini tunisine ma residente a Salerno, indagato per rapina.

Lo straniero, secondo quanto ricostruito dalla Procura e dai militari dell’Arma, avrebbe contattato una prostituta sudamericana che era arrivata a Salerno da una decina di giorni. Fissato l’appuntamento come finto cliente, appena finito con un altro, la donna ha ricevuto l’uomo intorno all’una di notte del 26 febbraio scorso. Il tunisino, però, si è presentato in compagnia di altri due extracomunitari, questi senza fissa dimora.

Il bottino

Fattosi aprire la porta del b&b di via De Renzi, all’oscuro dell’attività che conduceva la donna, armato di coltello Messaoudi avrebbe tappato la bocca alla donna e le avrebbe sottratto poco più di mille euro per poi scappare con gli altri due complici.

