SALERNO, RAPINE PRESA DI MIRA NUOVAMENTE LA TRAMONTINA IN VIA NIZZA L’APPELLO DEI TITOLARI

La proprietaria ha denunciato l’accaduto alla Polizia, consegnando le immagini del sistema di videosorveglianza de La Tramontina. “Siamo abbandonati – ha osservato affranta – Via Nizza è poco frequentata in alcuni orari della giornata e noi commercianti siamo esposti a rischi altissimi, con malviventi pronti ad agire alla luce del sole. Manca un attento monitoraggio della zona nelle ore pomeridiane e serali: non è possibile lavorare serenamente se non ci si sente al sicuro”. Altri commercianti solidali con la proprietaria rivolgono un appello al Questore, affinchè vengano incrementati i controlli nella zona, a tutela della sicurezza pubblica e dell’incolumità delle persone.