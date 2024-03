SALERNO, ROGO NELLA NOTTE 4 AUTO A FUOCO

Fuoco nella notte, a Salerno, in via Parmenide. Alle ore 1:15 la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco è stata contattata per l’incendio di alcune auto parcheggiate in via Parmenide. Sul posto, la squadra del Comando di Salerno con il supporto di un’autobotte oltre ai carabinieri per i rilievi. In tutto, 4 le vetture coinvolte, completamente distrutte. Accertamenti in corso.