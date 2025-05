SALERNO, RUBA AL NON TI PAGO PRESO

È stato intercettato presso la sua abitazione della zona orientale dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno, guidati dal vicequestore Marzia Morricone. E, dopo le domande dei poliziotti, non ha potuto far altro che ammettere di essere stato lui l’autore dell’ennesimo colpo notturno in un’attività commerciale di Salerno. L’emergenza sicurezza continua così come proseguono le azioni dei “predoni della notte” che stanno imperversando ormai da mesi sull’intero territorio cittadino. La scorsa notte un nuovo raid si è verificato nel noto ristorante “Non ti Pago” di via Eduardo De Filippo, nel rione Picarielli.

Il giovane salernitano è entrato in azione intorno alle 3 della notte fra venerdì e ieri, poco dopo l’orario di chiusura del locale. Ha scavalcato la recinzione ed è riuscito ad introdursi attraverso una porta laterale nella sala del ristorante dove si trova anche il registratore di cassa. Il ladro, dunque, ha preso il contenitore e l’ha portato via, dandosi rapidamente alla fuga per provarlo a scassinare altrove: la cassa, infatti, è stata ritrovata danneggiata nei pressi dell’abitazione del malvivente (e successivamente restituita ai titolari del ristorante).

