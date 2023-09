SALERNO, RUBATI GLI STRUMENTI AI MUSICASTORIA

Furto di strumentazione musicale ai Musicastoria nel quartiere Arbostella a Salerno, a denunciarlo Francesco Granozi, fondatore del gruppo. Portati via due mixer audio professionali, due valigette con microfoni, palmare e archetti, casse audio, valore di circa 4mila euro. La strumentazione era custodita all’intero dalla Fiat Doblò dell’artista vietrese che ieri era parcheggiata in viale Verdi nelle adiacenze dell’Arena Arbostella. E’ la seconda volta, che nella stessa zona, il musicista subisce lo stesso furto.

Anche nel 2016 Granozi fu vittima del medesimo episodio. “Strumentazione che serve per lavorare e per vivere e ora mi ritrovo a cominciare da zero, una tragedia” le parole amare del leader dei Musicastoria. Il quartiere da alcuni mesi è vittima di numerosi furti con i cittadini che chiedono maggiori controlli. A giugno un’auto di grossa cilindrata fu rubata durante una delle serate del concerto di Vasco Rossi. Altre vetture negli ultimi giorni sono state forzate nel tentativo di rubarle. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della stazione di Mercatello

