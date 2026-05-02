2 Maggio 2026

SALERNO, SCONTRO A GIOVI FERITO UN RAGAZZO

admin 2 Maggio 2026

Paura nella serata del 1° maggio a Giovi, dove si è verificato un violento incidente stradale tra due vetture. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat 500 e una Citroen si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto è giunta un’ambulanza della VOPI, attivata dal 118, che ha prestato le prime cure a un giovane di 21 anni. Il ragazzo ha riportato un trauma cranico non commotivo, escoriazioni e traumi a entrambi i polsi. È stato trasportato presso l’AOU Ruggi di Salerno: le sue condizioni non destano preoccupazione.

Potrebbe essere un'immagine raffigurante motocicletta e strada

A rendere ancora più grave l’episodio è la fuga del conducente dell’altra vettura, una Citroen, che si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e rintracciare il conducente fuggito.

Potrebbe essere un'immagine raffigurante auto

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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