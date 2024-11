Grave incidente stradale nel primo pomeriggio sul Lungomare Tafuri a Salerno, a poca distanza dal Grand Hotel. Per cause ancora in coro di accertamento si sono urtati un’auto ed uno scooter con a bordo 2 persone: ad avere avuto la peggio una ragazza in sella al due ruote caduta sull’asfalto e soccorsa da una ambulanza del 118. Il traffico ha subito inevitabilmente dei rallentamenti.

