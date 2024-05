SALERNO, SCONTRO SUL LUNGOMARE TRA AUTO E MOTO

Attimi di paura questa mattina a Salerno per un incidente verificatosi sul lungomare Marconi, nel tratto tra Pastena e Torrione dove poco prima è stato rinvenuto un cadavere.

Incidente a Salerno, scontro tra auto e moto sul lungomare

Per cause ancora da chiarire, una automobile e una moto si sono scontrate nel tratto del lungomare Marconi tra Pastena e Torrione. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere i feriti, anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e regolare la circolazione veicolare.

