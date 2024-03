SALERNO, SEI AUTO INCENDIATE IL CLIMA DIVENTA ROVENTE

In fiamme altre sei vetture parcheggiate. E’ accaduto nelle aree di sosta del Parco in zona Monticelli, una traversa di fronte alla sede della Centrale del Latte di Salerno.Sul posto sono prontamente intervenuti con la “Proma Partenza” e un’autobotte i vigili del fuoco, che si sono adoperati nelle operazioni di spegnimento del rogo, e gli agenti della polizia municipale.

Si indaga sulle cause che hanno potuto provocare questo nuovo incendio. Che si è sviluppato neppure ventiquattr’ore dopo quello che aveva distrutto quattro vetture parcheggiate in via Parmenide.

