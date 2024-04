SALERNO, SENTENZA 24 ANNI PER IL BADANTE KILLER

La sentenza è arrivata ieri. Il presidente della Corte d’Assise di Salerno ha letto il dispositivo con il quale – come riporta, anche in prima pagina, il quotidiano “La Città” oggi in edicola – è stata inflitta una pena di 24 anni di reclusione al badante-killer di Baronissi.

Il 43enne Giuseppe Buono è stato ritenuto colpevole d’aver ucciso la 91enne Maria Grazia Martino e d’averne quasi ammazzato pure la sorella, l’88enne Adele Martino, nel corso d’una rapina finita malissimo.

Nonostante le aggravanti, l’imputato è scampato all’ergastolo. Inflitta anche l’ interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La pena combacia con quella richiesta dalla pubblica accusa, rappresentata in aula dal pm che ha condotto le indagini sul delitto di via San Leonardo

