SALERNO, SGOMINATA RETE DI SCOMMESSE ILLEGALI ONLINE E SEQUESTRATI 4 MILIONI DI EURO

Un’importante operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, con il supporto dei Carabinieri, del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e delle unità cinofile di Sarno, ha permesso di sgominare un’associazione criminale specializzata nel settore delle scommesse illegali online. Le misure cautelari sono state eseguite nelle province di Salerno, Napoli e Foggia.
Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, i reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, con l’aggravante dell’agevolazione ad associazioni di tipo mafioso.
Secondo quanto ricostruito dalla Procura, i profitti generati dall’attività illecita sarebbero confluiti nelle casse del clan dei Casalesi, fazione Schiavone. Complessivamente sono 14 le persone coinvolte nell’indagine condotta dai Carabinieri del Comando provinciale, che dovranno rispondere – a vario titolo – delle accuse formulate.
Al vertice del presunto gruppo criminale vi sarebbero tre persone: D.C., di Nocera Inferiore, P.M., di Salerno, e G.P., originario di San Severo (Foggia). Le misure cautelari sono state eseguite in contemporanea nelle tre province interessate.
Sequestrati beni per circa 4 milioni di euro, tra cui società, auto di lusso, 17 immobili (fabbricati aziendali, locali commerciali, appartamenti di pregio e terreni) e denaro contante per circa 1 milione e mezzo di euro.
I Carabinieri hanno inoltre ricostruito il funzionamento del sistema di gaming illegale, denominato Lireservice, basato sull’utilizzo di totem e terminali informatici collegati in rete e gestiti dagli indagati. Un sistema parallelo a quello statale, strutturato secondo uno schema piramidale che convogliava le puntate – in contanti o tramite carte ricaricabili – direttamente nelle casse del sodalizio criminale.
Il volume d’affari illecito è stimato in oltre 25 milioni di euro.