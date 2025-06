SALERNO, SHOCK A TORRIONE GIOVANE FERITO A PIETRE

«Dacci soldi e cellulare». È la minaccia che ha trasformato l’ultimo giorno di scuola di un ragazzino di 15 anni in un vero incubo. Al rifiuto della “richiesta”, infatti, lo studente residente in un Comune dell’area a Sud della provincia di Salerno è stato centrato in pieno volto da una pietra che l’ha ferito a un occhio. Una giornata da dimenticare, dunque, per il ragazzo che frequenta uno degli istituti dei quartieri orientali del capoluogo. Dove, ormai da tempo, si registrano problemi crescenti sul fronte della sicurezza.

Minaccia e colpi proibiti

L’episodio si è verificato intorno alle 14: il 15enne, dopo il suono dell’ultima campanella dell’anno, si stava recando verso la nuova spiaggia fra Pastena e Torrione. Aveva un appuntamento con alcuni amici, avevano deciso di festeggiare così il momento che per gli studenti segna il vero inizio dell’estate. Dal suo istituto, dunque, si è incamminato a piedi in direzione della lungomare. Ma, una volta arrivato nella zona di Torrione, è accaduto l’impensabile: secondo le testimonianze, infatti, il 15enne è stato avvicinato da un gruppo di giovani. Erano sei, probabilmente d’età più grande rispetto allo studente. Tre di loro lo hanno affiancato e l’hanno minacciato: «Dacci soldi e cellulare», la richiesta ben poco cortese. Lo studente, però, non si è fatto prendere dal panico: ha rifiutato la loro “proposta” e ha cercato di allontanarsi dal gruppo di sconosciuti. Ma, proprio in quei frangenti, si è scatenata la reazione del gruppetto: uno dei componenti, infatti, ha scagliato un sasso che l’ha colpito in pieno volto.

I soccorsi

Il giovane, inevitabilmente, si è accasciato preso dal dolore mentre i suoi aggressori sono scappati a gambe elevate, facendo perdere rapidamente le loro tracce. Il giovane, poi, una volta ripresosi, si è allontanato in una delle strade nei pressi della nuova spiaggia e ha sollecitato l’intervento dei genitori: sul posto, in pochi minuti, sono giunti i familiari che l’hanno trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi”. Il timore dei parenti del 15enne è che quel sasso potesse aver provocato dei danni seri, importanti all’occhio: per fortuna, però, gli accertamenti dei medici del nosocomio di via San Leonardo hanno escluso conseguenze gravi, venendo medicato solo per una vistosa ferita alla palpebra.

