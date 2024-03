SALERNO, SI SPARA ANCHE A PASQUA

Ancora spari in strada a Salerno. E’ accaduto sabato notte in via Michele Pironti nel Rione Petrosino dove sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco. Sarebbero stati indirizzati alla finestra di una casa dove vive la famiglia di un soggetto noto alle forze dell’ordine.

A sparare sarebbero stati due individui che erano a bordo di uno scooter Honda e con il volto coperto da casco integrale: a denunciare i fatti le persone che erano in casa e che hanno raccontato agli investigatori di aver visto fuggire lo scooter con i due. Sul posto oltre gli agenti della Squadra mobile di Salerno a cui sono state affidate le indagini coordinate dalla locale Procura, anche il personale della polizia Scientifica per i rilievi del caso. Al vaglio anche le immagini di video sorveglianza. Non si esclude l’esplosione di una nuova guerra tra bande dei vari rioni di Salerno

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...