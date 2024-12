SALERNO, SPACCIATORE FA UN INCIDENTE E VIENE ARRESTATO

La Squadra Mobile della Questura di Salerno ha arrestato A.M.P per detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo, giunto al pronto soccorso dell’ospedale di Salerno a seguito di un incidente stradale, è stato trovato in possesso di 49 involucri di cocaina per un peso complessivo di 11,73 grammi, due involucri di crack per 0,37 grammi, sei involucri di eroina per 1,47 grammi e un involucro di hashish per 0,78 grammi.

Telefono e soldi

Oltre agli stupefacenti, la polizia ha sequestrato un telefono cellulare e la somma di 400 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

