SALERNO, SPACCIO DI COCAINA ARRESTATO UN MINORENNE

Spaccio di droga, arrestato un minore a Salerno. Gli agenti della Squadra Mobile hanno notato due giovani sospetti nei pressi del Quartiere Zevi, nella zona orientale del capoluogo. Uno dei due ha provato a disfarsi di un contenitore all’interno del quale sono state trovate 8 dosi di cocaina, ma è stato sorpreso dai poliziotti. Il giovane era in possesso anche di denaro per alcune centinaia di euro e di un bilancino di precisione.

Il minore è stato trasferito presso il locale Centro di Prima Accoglienza e messo a disposizione della Procura del Tribunale per i Minorenni. L’altro giovane, maggiorenne, trovato in possesso di una dose di cocaina e di una somma di denaro, è stato deferito in stato di libertà.

