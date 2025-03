SALERNO, SPACCIO DI DROGA ARRESTATO MARCO DE CRESCENZO

Il 27 marzo, i Carabinieri della Stazione di Salerno Fratte hanno proceduto all’arresto di Marco De Crescenzo, indagato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Questo provvedimento segue il quadro investigativo in cui l’indagato, già sottoposto agli arresti domiciliari, è risultato in possesso di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e hashish, per un peso complessivo di circa 120 grammi. Durante l’operazione, è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione, elemento ritenuto strumentale alle attività di spaccio.

Operazione dei Carabinieri a Salerno Fratte

L’azione coordinata dei Carabinieri ha evidenziato la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno del traffico e dello spaccio di droga sul territorio salernitano. L’arresto di Marco De Crescenzo rappresenta un ulteriore tassello nell’azione continuativa delle istituzioni per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire la diffusione di sostanze stupefacenti nella comunità.

Detenzione ai fini di spaccio: i dettagli dell’indagine

L’indagine ha portato alla luce la presenza, già sotto sorveglianza, dell’indagato in possesso di sostanze di tipo cocaina e hashish, con un quantitativo rilevante di circa 120 grammi. Il reperto del bilancino di precisione rafforza l’ipotesi che le sostanze fossero destinate a fini di spaccio, configurando il reato oggetto dell’accusa. La precisione degli strumenti utilizzati e la quantità della droga sequestrata sono elementi che, secondo le autorità, potrebbero pesare significativamente nel prosieguo del procedimento giudiziario.

Conseguenze e prossimi sviluppi

Successivamente all’arresto, Marco De Crescenzo è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno, dove rimarrà in custodia in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. Le autorità hanno precisato che il caso sarà approfondito per valutare eventuali ulteriori implicazioni legali e legare altri eventuali collaboratori all’inchiesta, nel quadro di una lotta costante contro il narcotraffico.

