SALERNO, SPARATORIA A TORRIONE IL SINDACO: “EPISODIO ISOLATO”

Nessun allarme sicurezza a Salerno. Anche dopo la sparatoria avvenuta, ieri sera, davanti ad un bar nel quartiere di Torrione. A rassicurare la cittadinanza è stato questa mattina il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli rispondendo ai giornalisti. “Credo che sia un caso singolare, non per questo meno allarmante. Ma non ritengo ci sia una sensazione diffusa di insicurezza, perché – ha sottolinea il primo cittadino – è un episodio circoscritto e individuato”.

L’auspicio

Poi Napoli ha aggiunto: “Penso che avrà anche un rapido riscontro dal punto di vista delle indaini. Le forze dell’ordine riusciranno rapidamente a chiudere il caso e ad affidare i responsabili alla giustizia. Credo che si possa essere tranquilli e sicuri a Salerno, perché, ripeto, sono casi isolati. Sono problemi che riguardano la delinquenza circoscritta e limitata ad alcune famiglie che possono facilmente ricondotte alla ragione” ha concluso il primo cittadino.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...