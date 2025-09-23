23 Settembre 2025

SALERNO, SPARI AL CENTRO STORICO FERMATI TRE SALERNITANI

admin 23 Settembre 2025

Tre

 uomini, tutti salernitani, sono state fermati ieri nel cuore del centro storico e nel bel mezzo del pomeriggio post San Matteo.

 

Hanno seminato il terrore, premendo sul grilletto di una pistola per otto volte, probabile per vendicarsi nel modo più violento a una lite verificatasi poco prima.

Feriti due tunisini, imprenditori della ristorazione di stanza da tempo in città, di 37 e 40 anni. Uno è stato raggiunto da due colpi ad entrambe le gambe, l’altro è stato “sfiorato” da un proiettile alla testa. Sono ricoverati al Ruggi ma le loro condizioni non preoccupano.

Le indagini-lampo dei carabinieri della Compagnia di Salerno hanno condotto al fermo dei presunti sparatori per l’ipotesi di duplice tentato omicidio.

 

L’INTERVENTO DEL PREFETTO

Dopo la sparatoria avvenuta oggi pomeriggio in Via Dogana Vecchia, il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha convocato d’urgenza una riunione di coordinamento con il Questore e i vertici delle Forze di Polizia. L’incontro ha l’obiettivo di fare il punto sulla situazione della sicurezza cittadina e definire le misure immediate per garantire l’ordine e la tutela dei cittadini.

