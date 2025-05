SALERNO, SQUADRA MOBILE IN AZIONE TRE ARRESTI

Il Lungomare Trieste di Salerno, frequentatissimo da cittadini e turisti, è finito sotto la lente della Polizia. Dopo due arresti avvenuti nei giorni scorsi, uno dei quali ha coinvolto un minorenne guineano, gli agenti della Squadra Mobile – diretti dal vicequestore Elvio Barbati – hanno fermato un terzo spacciatore venerdì scorso. Anche lui, come gli altri, extracomunitario e trovato in possesso di hashish.

Gli arresti, tutti legati allo spaccio di stupefacenti, hanno rivelato la presenza di una rete informale di pusher stranieri attivi sul lungomare. I primi due fermati erano in possesso di 120 grammi di hashish e 180 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Il maliano risulta irregolare sul territorio, mentre il minorenne è in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. Tutti e tre sono stati posti agli arresti domiciliari.

