8 Febbraio 2026

SALERNO, STRANIERO CERCA DI ENTRARE IN CASA PER RUBARE ARRESTATO

Attimi di tensione nel centro di Salerno, dove uno straniero ha tentato di introdursi in un’abitazione*per compiere un furto. I proprietari, accortisi della presenza sospetta, hanno reagito prontamente, sbattendo la porta d’ingresso per impedirgli l’accesso.

Nel tentativo di forzare l’entrata, l’uomo ha rimediato una frattura al naso, colpito dalla porta. Sul posto è intervenuto il personale della Croce Ross*, che ha prestato le prime cure. Poco dopo, l’uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine e condotto via in manette.
L’episodio ha attirato l’attenzione dei residenti e rilancia il tema della sicurezza nelle aree centrali della città.

