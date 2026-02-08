SALERNO, STRANIERO CERCA DI ENTRARE IN CASA PER RUBARE ARRESTATO

Nel tentativo di forzare l’entrata, l’uomo ha rimediato una frattura al naso, colpito dalla porta. Sul posto è intervenuto il personale della Croce Ross*, che ha prestato le prime cure. Poco dopo, l’uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine e condotto via in manette.

L’episodio ha attirato l’attenzione dei residenti e rilancia il tema della sicurezza nelle aree centrali della città.

Attimi di tensione nel centro di Salerno, dove uno straniero ha tentato di introdursi in un’abitazione*per compiere un furto. I proprietari, accortisi della presenza sospetta, hanno reagito prontamente, sbattendo la porta d’ingresso per impedirgli l’accesso.