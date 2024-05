SALERNO, STRANIERO IMPORTUNA UNA COPPIETTA SUL LUNGOMARE LA POLITICA GRIDA ORA BASTA

Pomeriggio di tensione e paura in pieno centro a Salerno, con tante persone in strada in questo 1 maggio. Un uomo di colore, in stato di alterazione psicofisica, ha seminato il panico tra corso Vittorio Emanuele e Lungomare Trieste brandendo un coltello. Si aggirava indossando una maglia gialla con sulle spalle il numero 7 .

A quanto pare all’altezza di un noto bar sul Lungomare l’uomo avrebbe importunato una coppietta.

In pochi istanti si è passati dalle parole ai fatti. C’è stata una colluttazione tra il ragazzo e l’extracomunitario che l’ha colpito, forse con un coltello, o con un oggetto affilato, ferendolo.

Subito dopo lo straniero si è dato alla fuga. Dopo i primi soccorsi prestati dalla Polizia di Stato, sul Lungomare sono giunti i sanitari della Croce Rossa che hanno poi trasferito al pronto soccorso dell’Ospedale Ruggi di Salerno il ragazzo che ha subito ferite lacero-contuse al capo con conseguente perdita di sangue.

Nel frattempo, anche con l’impiego di personale della Digos, è scattata la caccia all’aggressore e si sono registrati interventi di natura politica dove si mette in evidenza ormai la deriva pericolosa degli extra comunitari.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...