SALERNO, STUDENTI PROTESTANO CONTRO I FURTI DEI MOTORINI DAVANTI ALLA SCUOLA

Gli studenti del Liceo Tasso hanno organizzato un sit-in di protesta, che si terrà lunedì prossimo dalle 8 alle 11 all’ingresso dello storico istituto di piazza San Francesco.

E’ il loro modo di manifestare la rabbia per i ripetuti furti di motorini subiti negli appositi stalli per la sosta gratuita davanti alla sede del Liceo classico e la delusione per l’indifferenza dei cittadini del quartiere e dal silenzio delle istituzioni, in particolare Questura e Comune.

In un breve lasso di tempo, mentre erano impegnati tra i banchi nelle lezioni, hanno subito il furto di ben 11 tra scooter e vespe

«La manifestazione mira a essere un modo per puntare i riflettori su una situazione che rende impossibile la serena partecipazione alle lezioni.

Per voltare questa terribile pagina, dunque, è necessaria una reazione decisa ed emblematica da parte di tutti gli studenti», scrivono i rappresentati d’Istituto annunciando la manifestazione di protesta

