SALERNO, SVENTATO UN FURTO D’AUTO IN PIENO CENTRO

Furto d’auto sventato

in pieno centro di Salerno. E’ accaduto, intorno alle ore 10 di oggi, martedì 18 marzo, in via Vernieri.

La vettura, una Fiat Punto di colore grigio, era parcheggiata di fronte all’ingresso dell’ex Cimena Apollo, quando un uomo con la barba ha provato a forzare la portiera per introdursi all’interno dell’abitacolo.

E’ stato immediatamente sorpreso, in flagranza di reato, dal proprietario della vettura, che ha assistito alla scena dall’alto, e si è precipitato in strada per impedire il furto e per bloccare il ladro.

Sul posto è poi giunta una pattuglia dei carabinieri che ha fermato il malvivente, l’ha caricato all’interno della propria vettura di servizio, e l’ho ha accompagnato in caserma per le formalità di rito.

