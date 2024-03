SALERNO, TABACCHERIA SVALIGIATA A PASTENA

Colpo nella notte a Pastena, nella zona Orientale di Salerno. Svaligiata tabaccheria in via Trento, nel cuore del popoloso rione. Ad agire sarebbe stata una banda composta da almeno sei elementi.

I ladri hanno agito in pochissimi minuti, portando via quanto contenuto nel negozio e nel distributore automatico. Ingenti i danni, ancora da quantificare.Sul posto sono sopraggiunti gli uomini della Squadra Mobile della questure di Salerno per avviare le indagini del caso.

