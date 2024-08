SALERNO, TENSIONE A MARICONDA SPARI NELLA NOTTE

Momenti di tensione e paura, la scorsa notte, a Mariconda, dove sono state esplosi diversi colpi di pistola lungo via Raffaele Mauri. Sul posto, questa mattina, sono giunti i carabinieri del comando provinciale, che hanno transennato l’area.

Presenti anche i militari del Reparto Scientifica per analizzare i bossoli ritrovati tra la carreggiata e il marciapiede. Le indagini sono tuttora in corso e proseguono con il massimo riserbo.

I carabinieri della compagnia di Salerno, impegnati in queste ore ad effettuare una serie di rilievi nel quartiere di Mariconda dove sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco nel corso della notte, sono impegnati in un’analoga attività anche tra piazza San Martino e Viale Kennedy nel quartiere di Pastena. A poca distanza dal primo episodio e anche da un punto di vista temporale anche qui è stata registrata nel corso della notte appena trascorsa l’esplosione di colpi di arma da fuoco. In questo caso, l’episodio è avvenuto nei pressi dell’abitazione di un noto pregiudicato. Al momento i carabinieri non escludono che due episodi possano essere collegati.

Si tratta della stessa persona e della stessa abitazione dove alcuni mesi fa si registrò un episodio analogo ovvero l’esplosione di colpi di arma da fuoco verso la serranda dell’appartamento.

