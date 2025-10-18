SALERNO, TENTA DI RUBARE UN GIUBBOTTO IN CENTRO: FERMATO E DENUNCIATO 23ENNE

Tentato furto sventato in pieno centro a Salerno. Un giovane di 23 anni, di nazionalità marocchina, è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato nella serata di giovedì 17 ottobre, mentre cercava di fuggire con un giubbotto appena sottratto da un negozio su Corso Vittorio Emanuele.

L’intervento è avvenuto nell’ambito di un’attività di controllo del territorio disposta dal Questore di Salerno, con l’obiettivo di prevenire reati predatori nelle zone più frequentate della città. Durante il servizio, gli agenti della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. hanno notato il giovane allontanarsi in tutta fretta tra la folla, inseguito dalle grida di una commessa che lo accusava del furto.

Il sospettato, privo di documenti, è stato immediatamente bloccato. Indossava ancora il giubbotto del valore di 119 euro, con tanto di dispositivo antitaccheggio ancora attaccato. Accompagnato in Questura per l’identificazione, è stato foto-segnalato e denunciato a piede libero per tentato furto.

Parallelamente, è stato avviato il procedimento amministrativo presso l’Ufficio Immigrazione, vista la posizione irregolare del giovane sul territorio nazionale.

L’episodio si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione della microcriminalità urbana portata avanti dalle forze dell’ordine, con un’attenzione particolare alle aree centrali e commerciali di Salerno.

